Disco Elysium: The Final Cut am 12. Oktober auf Switch

Der Switch-Termin für das Rollenspiel-Abenteuer steht fest: Disco Elysium - The Final Cut wird am 12. Oktober 2021 in digitaler Form für die Nintendo-Konsole erscheinen (39,99 Euro im eShop). Die physische Box-Version soll Anfang 2022 in den Handel kommen. Zum Test des Rollenspiels auf PlayStation 5 und Stadia : Im Oktober 2019 sorgte Disco Elysium auf dem PC für sehr gute Rollenspiel-Unterhaltung. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn das erzählerisch komplexe Abenteuer wurde von einer Vielzahl an Dialogen und Entscheidungen geprägt. Dafür hat das Spiel des estnischen Teams ZA/UM im Test satte 87% erreicht, wurde weltweit gefeiert und mittlerweile als TV-Serie konzipert. Noch wichtiger: Es wurde endlich auch für Konsolen sowie Stadia mit deutschen Texten veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: VideoTest The Final Cut