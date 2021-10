Disco Elysium: The Final Cut erscheint heute für Switch und Xbox

"Kostenlos für alle Spieler von Disco Elysium



Neue Aufträge für deine Politische Vision

Neue Charaktere

Neue Kleidung

Neue Zwischensequenzen

Vollvertonung

Mehr als 150.000 Wörter neuer Spieltext

Vollständige Unterstützung für Controller"

ZA/UM veröffentlicht heute Disco Elysium - The Final Cut für Switch, Xbox One und Xbox Series X/S in digitaler Form (Preis: 39,99 Euro). Auf der Xbox Series X soll das Rollenspiel in 4K mit 60 fps laufen.Am 9. November 2021 soll auch eine physische Box-Version für PlayStation- und Xbox-Konsolen veröffentlicht werden - via Skybound Games. Die physische Box-Version für Switch soll Anfang 2022 in den Handel kommen. Sammler-Editionen (PS5, Xbox Series X/S und Switch) von iam8bit sind ebenso geplant. Zum Test des Rollenspiels auf PlayStation 5 und Stadia : Im Oktober 2019 sorgte Disco Elysium auf dem PC für sehr gute Rollenspiel-Unterhaltung. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn das erzählerisch komplexe Abenteuer wurde von einer Vielzahl an Dialogen und Entscheidungen geprägt. Dafür hat das Spiel des estnischen Teams ZA/UM im Test satte 87% erreicht, wurde weltweit gefeiert und mittlerweile als TV-Serie konzipert. Noch wichtiger: Es wurde endlich auch für Konsolen sowie Stadia mit deutschen Texten veröffentlicht.The Final Cut umfasst im Vergleich zur normalen Version vollständige Sprachausgabe (in englischer Sprache) und einige neue Inhalte. Zu den Neuerungen gehören u.a. vier Nebenquests, die sich jeweils auf eine der politischen Philosophien von Disco Elysium konzentrieren, nämlich Kommunismus, Faschismus, Moralismus und Ultraliberalismus. Und obwohl sie "keinen großen Einfluss auf die Haupthandlung des Spiels" haben werden, sollen sie keinesfalls unbedeutend sein. Darüber hinaus hat das Entwicklerteam die Spielwelt mit vielen neuen Details ergänzt. Neue Animationen, neue oder verbesserte Charakterporträts sowie neue Sound- und Lichteffekte werden versprochen.The Final Cut im Überblick:Letztes aktuelles Video: The Final Cut Now available on ALL platforms