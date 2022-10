Disco Elysium: Leitender Game Designer verklagt Studio

Disco Elysium: Studio ZA/UM noch immer in Besitz geistiger Eigentumsrechte

Wie aus einem Eintrag auf der offiziellen Website des estnischen Gerichts hervorgeht, hat der Lead Game Designer von Disco Elysium, Robert Kurvitz, das Studio ZA/UM verklagt. Doch worum geht es dabei?Konkrete Details sind bislang nicht bekannt, allerdings geht die Klage vermutlich aus dem Umstand hervor, dass die leitenden Entwickler von Disco Elysium das Studio bereits Ende 2021 "unfreiwillig" verlassen mussten Robert Kurvitz reichte im Namen seines eigenen Unternehmens, Telomer OÜ, die besagte Klage ein. Mit dieser richtet er sich gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber, das Zaum Studio OÜ. Eine Anhörung ist für den 28. November diesen Jahres angesetzt. Mittels dieser erfahren wir dann vermutlich auch, worum es in dem Rechtsstreit genau geht.Anfang des Monats gab Editor und Mitbegründer des Studios ZA/UM, Martin Luiga, bekannt, dass Investoren eingestiegen waren und sie die Natur des Studios so verändert hätten. Dies hätte dazu geführt, dass sich Schlüsselpositionen unter den Entwicklern in Auseinandersetzungen mit den Investoren widersahen und schlussendlich "aufgefordert" wurden, das Studio zu verlassen.So kam es, dass die eigentlichen Macher von Disco Elysium, darunter Schöpfer der Idee, Senior Game Designer und Drehbuchautor Robert Kurvitz, Drehbuchautorin Helen Hindpere, Art Director Alexander Rostov und Editor Martin Luiga dem Studio ZA/UM den Rücken kehrten. Die Klage könnte nun den Versuch darstellen, die geistigen Eigentumsrechte an Disco Elysium anzufechten, in deren Besitz ZA/UM noch immer ist.Letztes aktuelles Video: The Final Cut Now available on ALL platforms