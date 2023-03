Disco Elysium: Neuer Modus entfesselt harsche Kritik der Fans

Disco Elysium: Fans werfen Studio ZA/UM Zerstörung der Spielseele vor





Create the Disco scenes of your dreams.



Introducing Collage Mode: the new functionality that gives you the creative freedom to stage just about anything in-game.



Available now for PC and Mac players, with console rolling out soon: https://t.co/PTkM4PBmLy pic.twitter.com/3dCZGmGzyQ



— Disco Elysium - The Final Cut (@discoelysium) March 16, 2023

Die düstere Zukunft von ZA/UM

Obwohl das hochgelobte Indie-Rollenspielbei Release Kritiker und Spieler gleichermaßen begeisterte, stand es zuletzt eher aufgrund bedauerlicher Umstände in den Schlagzeilen.Im Oktober berichteten wir unter anderem über, diejedoch laut des ehemaligen Editors Martin Luigahätten. Es folgte. Nun stehen die verbleibenden Inhaber erneut im Kreuzfeuer der Kritik.Auf Twitter kündigte man gestern einenfür Disco Elysium an, mit dem ihr die Charaktere und Gegenstände des Spiels beliebig platzieren und mit Icons, Stickern und Sprechblasen versehen könnt. Das Update steht schon jetzt PC-Spielern zur Verfügung, die Konsolenversionen werden in Kürze ebenfalls bestückt.Wer auch immer bei ZA/UM auf die Idee des Features gekommen ist, dürfte die Reaktion vieler Fans aber wohl nicht auf dem Schirm gehabt haben. Statt Lob und Freudentränen erntet der Twitter-Post nämlich vor allem eins:. So heißt es von einem Nutzer PRabbitholes unter anderem, das Studium absolviere aktuell einen Speedrun darin, die „künstlerische Integrität von einer der besten Geschichten des Mediums“ zu ruinieren. Nutzer Sam_7_51 hingegen fragt zynisch, ob man mit dem neuen Modus, die drei oben erwähnten, gefeuerten Entwickler, wieder in die Firma bringen könne. Oft zitiert wird auch ein Spruch aus Disco Elysium selbst: „Das Kapital hat die Fähigkeit, alle Kritiker in sich zusammenzufassen. Selbst die, die das Kapital kritisieren, untermauern es am Ende.“Ausgerechnet daswerde so Teil des von ihm kritisierten Systems, indem der Erfolg des Spiels ausgeschlachtet wird. Viele sind daher ziemlich wütend darüber, dass die jetzigen Leiter von ZA/UM nicht nur den Geist des Spiels mit dem Rauswurf der leitenden Entwickler zerstört haben, sondern nun im Nachhinein auch noch Disco Elysium selbst schänden und die Botschaften des Spiels mit seelenlosen Features untergraben.Fans haben die Hoffnung auf einenim Geiste des Rollenspiels längst aufgegeben, denn die Eigentumsrechte liegen weiterhin bei Studio ZA/UM und nicht bei den „unfreiwillig“ gegangenen Entwicklern. Währenddessen suchte besagtes Studio vergangenen Oktober einenDie Zukunft der Disco Elysium-Marke ist also ungewiss, ihr könnt aber immerhin das ursprüngliche Spiel genießen, das vor knapp zwei Jahren mit dem Final Cut-Patch nicht nur eine umfassendere Sprachausgabe, sondern aucherhielt. Ob das narrativ-intensive Rollenspiel überhaupt euren Geschmack trifft, verrät euch