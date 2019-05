Dungeons 3: Letzte Erweiterung: Famous Last Words - 4Players.de

Kalypso Media und die Realmforge Studios haben die letzte Erweiterung für Dungeons 3 veröffentlicht: Famous Last Words. Das Add-on kostet 4,99 Euro und ist für PC ( Steam ), PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.Der DLC umfasst eine neue Kampagne mit drei Karten, in der man gegen "den Erzähler" mitsamt seiner Schergen antritt. Die "Schreiberlinge", ihres Zeichens Unterstützer des Erzählers, wehren sich mit scharfkantigen Papier-Shurikens und Kunais.Kalypso Media: "Das Böse, es ist überall - denn auf der Seite des Guten gibt es nichts mehr Lohnenswertes zu erobern. Weder Paladine noch Königinnen oder Göttinnen konnten den Triumphzug der wahnwitzig bösen Armee stoppen. Bis die nächste Heldengeneration aufhört, sich gegenseitig mit Sand zu bewerfen, wird noch der ein oder andere Tag vergehen. Daher ist es an der Zeit, dass das Letztendlich-zu-Tode-gelangweilte Böse seine Rüstung (vorerst) an den Nagel hängt. Aber - Dungeons 3 wäre nicht Dungeons 3 ohne einen Abgang mit ordentlich Krach und Kawumms. Während das Absolute Böse eine weitreichende und längst notwendige Exkursion in die Tiefen seiner Nasenhöhlen unternimmt - aus purer Langeweile natürlich - spitzt sich eine soeben entfachte, höllisch heiße Diskussion zwischen Thalya und unserem allseits beliebten Erzähler zu. Dabei geht es um die Frage aller Fragen: Wer würde siegreich aus einem Zweikampf hervorgehen, wenn diese beiden Lichtgestalten den ultimativen Krieger auf dem Schlachtfeld des Bösen ausfechten? Es ist wohl an der Zeit, genau dies herauszufinden ..."Letztes aktuelles Video: Famous Last Words DLC Trailer