Railway Empire: Nintendo Switch Edition auf Ende März verschoben

Kalypso Media und Independent Arts Software als Entwickler der Switch-Umsetzung von Railway Empire haben den Veröffentlichungstermin verschoben. Die Railway Empire - Nintendo Switch erscheint am 27. März 2020 - sowohl als Handelsversion als auch im Kalypso Store und im Nintendo eShop (39,99 Euro). Der bisherige Termin war der 14. Februar 2020. Gründe für die Termin-Verschiebung wurden nicht angeführt.Die Railway Empire - Nintendo Switch Edition beinhaltet das Hauptspiel (mit allen zusätzlichen Inhalten und Verbesserungen seit der Veröffentlichung der PC-Version) und die drei DLCs Mexico, Crossing the Andes und The Great Lakes. Die drei DLCs Germany, France und Great Britain & Ireland sind nicht enthalten, werden aber im Nintendo eShop angeboten.Railway Empire erschien Anfang 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One ( zum Test ). Entwickelt wurde der Titel von Gaming Minds Studios, die momentan an Port Royale 4 arbeiten.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer