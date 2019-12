Alaloth - Champions of the Four Kingdoms: Action-Rollenspiel erscheint erst 2020 für PC und Xbox One - 4Players.de

Gamera Interactive hat sich mit All in! Games zusammengeschlossen , um das gemeinsam mit Chris Avellone (u. a. Planescape: Torment Baldur's Gate: Dark Alliance und Neverwinter Nights 2 ) entwickelte Action-Rollenspiels Alaloth - Champions of the Four Kingdoms für PC ( Steam ) und Xbox One zu veröffentlichen. Umfang und Qualität des Spiels sollen von dem Publishing-Deal profitieren. Der Stapellauf wird aber nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst 2020 erfolgen.Neben vier spielbaren Rassen (Menschen, Elfen, Zwerge und Orks) werden über 40 Häuser und Clans mit individuellen Verflechtungen und Hintergründen, ein Dutzend rekrutierbare Begleiter, ein lokaler Koop-Modus für bis zu vier Spieler sowie ein Hardcore-Kampfsystem versprochen. Die Entwickler bezeichnen ihr Spiel sogar als das "erste isometrische Souls-like".Letztes aktuelles Video: Story Trailer