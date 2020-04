Alaloth - Champions of the Four Kingdoms: Video-Präsentation des Action-Rollenspiels "mit Souls-like-Kämpfen"

Gamera Interactive und All in! Games haben eine Video-Präsentation von Alaloth - Champions of the Four Kingdoms veröffentlicht. Der zehnminütige, kommentierte Clip beginnt mit der Charakter-Erstellung (Rasse, Kampfstil, Vermächtnis etc.), bevor die Hauptfigur in der Hauptstadt Goldport neue Quests abholt und Waren einkauft. Anschließend geht es im Dungeon weiter und es darf aus der isometrischen Perspektive gekämpft werden. Die Entwickler versprechen ein Hardcore-Kampfsystem und bezeichnen ihr Spiel als das "erste isometrische Souls-like".Das Action-Rollenspiel, an dem auch Chris Avellone (u. a. Planescape: Torment, Baldur's Gate: Dark Alliance und Neverwinter Nights 2) beteiligt ist, soll im Laufe des Jahres für PC und Xbox One erscheinen. Neben vier spielbaren Rassen (Menschen, Elfen, Zwerge und Orks) werden über 40 Häuser und Clans mit individuellen Verflechtungen und Hintergründen, ein Dutzend rekrutierbare Begleiter und ein lokaler Koop-Modus als weitere Features aufgezählt.Letztes aktuelles Video: Official Gameplay Commentary