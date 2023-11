Final Fantasy 7: Advent Children: "The Marvels"-Regisseurin ließ sich von Animationsfilm inspirieren

Final Fantasy 7: Advent Children - Captain Marvel wie einst Cloud Strife





The Marvels Director Nia DeCosta loves Final Fantasy VII: Advent Children and used it as a reference when pitching #TheMarvels pic.twitter.com/NERqWsoOtS



— IGN (@IGN) November 7, 2023

Sie sprach im Vorfeld mit IGN darüber, wie sie für die Umsetzung einiger Szenenwurde. Dabei spielten filmreife Zwischensequenzen aus einigen Games eine große Rolle, aber auch der Final-Fantasy-Animationsfilm der 2005 als inhaltliche Fortsetzung zum beliebten RPG um Cloud Strife und Sephiroth erschien.Besonders die Endsequenz und die Kampfszenen, von denen es in Final Fantasy 7: Advent Children nicht wenige gibt, hätten DeCosta nachhaltig beeindruckt. So sei der Film eine Referenz gewesen, die sieangegeben hatte. In einem kleinen Video im Tweet sieht man tatsächlich, wie sich Captain Marvel wie Cloud im Film in die Lüfte erhebt. Dennoch sei DeCosta darauf bedacht gewesen, den Film nicht wie ein Videospiel aussehen zu lassen – ein Vorwurf, den sich in der Vergangenheit Superheldenfilme häufiger gefallen lassen mussten.“, sagte DeCosta. „Man denke nur an die Cutscenes ausoder. Auch wenn es ein anderer Stil ist, ist es das, was mich zum Spielen bringt; und ich denke, dass es auch die Leute dazu motiviert, solche Filme zu gucken.“Die Ereignisse von Final Fantasy 7: Advent Children finden zwei Jahre nach dem Hauptspiel statt. Der Animationsfilm fand seinerzeit regen Anklang unter den Fans. Im kommenden Jahr erscheint mit Final Fantasy 7: Rebirth der. Selbst eingefleischte Fans