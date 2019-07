Sparc: CCP veröffentlicht Meisterschafts-Update - 4Players.de

CCP hat das Meisterschafts-Update für sein VR-Sportspiel veröffentlicht. Es beinhaltet vor allem verbesserte Online-Funktionen, darunter neue, plattformübergreifende Modi, die sowohl Ranglistenspiele als auch freie Partien umfassen. Auch der Zuschauermodus soll verbessert worden sein und mehr Möglichkeiten bieten.In der Pressemitteilung heißt es:"Das schnelle Spiel bietet nun den kürzesten Weg, um in die Action mit anderen Spielern einzutauchen, während das benutzerdefinierte Spiel eine vollständige Liste an Modi und Einstellungen zum Erstellen eigener Matches mitbringt. Für Teilnehmer, die eine besondere Herausforderung suchen, hat das Championship Update einen brandneuen Ranglisten-Modus für Sparc, der Hoffnungsträgern die Chance gibt, sich einen Platz an der Spitze und auf Sparcs Legende-Stufe zu sichern, die für die 10 ranghöchsten Spieler der Welt reserviert ist. Spieler werden in die Ranglisten aufgenommen, wenn sie ihre ersten zehn Matches absolviert haben, wonach ihre Stufe (Legende, Diamant, Gold, Silber, Bronze) sowie ihre Position (1 bis 100) innerhalb dieser Stufe aus ihren Spielen ermittelt wird. Übung macht den Meister, doch sie führt auch dazu, dass bessere Spieler stets gegen Ihnen ebenbürtige Kontrahenten antreten müssen."In unserem Test kam Sparc ganz gut an: "Für einen kurzen sportlichen Workout ist Sparc aber genau das Richtige. Denn es ist nicht nur physisch fordernd, sondern auch spielerisch auf clevere Weise taktisch, ohne den kurzweiligen Wettkampf mit einem umfangreichen Regelwerk zu überfrachten", meinte Ben und vergab eine Wertung von 76%.Letztes aktuelles Video: Championship Mode