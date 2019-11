Battle Breakers: Kostenlos spielbares Taktik-Rollenspiel vom Epic Games steht bereit - 4Players.de

Rette das Königreich - Monster haben jeden Winkel des Königreichs infiziert. Erkunde mehr als 1.000 Dungeons, darunter Vulkane, Wälder, Gletscher und mehr.

Fette Bosse, epische Kämpfe - Setze mächtige Angriffe und Spezialfähigkeiten ein, um Bosse zu bezwingen und dir einen Weg durch die Monsterhorden zu bahnen.

Erstelle das perfekte Team - Mit dem Battle Pass, den Himmelsbrecher-Quests und dem Heldenshop kannst du dir dein ideales Team zusammenstellen.

Hunderte von Helden - Sammle mächtige Helden, die bereit sind, mit dir die Welt zu retten.

plattformübergreifend - Spielstände werden nahtlos zwischen mobilen Geräten und PC übertragen.

Epic Games hat das Taktik-Rollenspiel Battle Breakers am 13. November 2019 als Free-to-play-Titel für PC ( Epic Games Store ), iOS ( App Store ) und Android ( Epic Games App Samsung Galaxy Store ) veröffentlicht. In der Spielbeschreibung heißt es: "Monster aus dem All haben die größten Helden der Welt in technomagische Kristalle eingeschlossen. Jetzt liegt es an dir, das ultimative Team aus Superkriegern zusammenzustellen und deinen Planeten zurückzuerobern - Kristall für Kristall - in diesem von Cartoons inspirierten Helden-Sammel-RPG."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer