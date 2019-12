Avatar (Arbeitstitel): Ubisoft arbeitet weiter am Spiel zur Kino-Reihe von James Cameron - 4Players.de

Is the Next-gen Open world AVATAR Game iP still being developed or has it been Cancelled .



Bei Ubisoft hat man die Spielumsetzung von Avatar offenbar noch nicht ad acta gelegt. Das versichert zumindest der offizielle Twitter-Account auf die Nachfrage eines Nutzers. Dort heißt es, dass weiterhin an dem Projekt gearbeitet wird, das 2017 angekündigt wurde. Federführend bei der Entwicklung ist Massive Entertainment, das zuletzt The Division 2 abgeliefert hat. Unterstützt wird das Studio dabei von Lightstorm Entertainment und FoxNext Games.Regisseur James Cameron arbeitet derweil an der ersten von vielen geplanten Fortsetzungen des Kino-Hits aus dem Jahr 2009. Der Kinostart für den nächsten Teil der Saga ist für den 17. Dezember 2021 geplant. Im Abstand von zwei Jahren sollen weitere drei Teile folgen. Gut möglich, dass Ubisoft eine Veröffentlichung des Spiels auf diesen Zeitraum abstimmen möchte.Letztes aktuelles Video: Ankuendigung