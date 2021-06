Avatar: Frontiers of Pandora: Action-Adventure aus der Ego-Perspektive erscheint 2022

Screenshot - Avatar: Frontiers of Pandora (PC, PlayStation5, Stadia, XboxSeriesX) Screenshot - Avatar: Frontiers of Pandora (PC, PlayStation5, Stadia, XboxSeriesX) Screenshot - Avatar: Frontiers of Pandora (PC, PlayStation5, Stadia, XboxSeriesX) Screenshot - Avatar: Frontiers of Pandora (PC, PlayStation5, Stadia, XboxSeriesX) Screenshot - Avatar: Frontiers of Pandora (PC, PlayStation5, Stadia, XboxSeriesX) Screenshot - Avatar: Frontiers of Pandora (PC, PlayStation5, Stadia, XboxSeriesX)

Am Ende der Ubisoft-Forward-Show zur E3 2021 ist Avatar: Frontiers of Pandora offiziell angekündigt worden. Es wird 2022 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Google Stadia und Amazon Luna erscheinen - sehr wahrscheinlich im Kontext des Kinofilms Avatar 2. Umsetzungen für PS4, Switch und Xbox One werden ausgeschlossen.Avatar: Frontiers of Pandora ist ein Action-Adventure aus der Ego-Perspektive, das von Massive Entertainment (The Division) entwickelt wird. Das Ubisoft-Studio arbeitet mit Lightstorm Entertainment und Disney zusammen. Schon seit Februar 2017 war bekannt, dass Ubisoft an einem Avatar-Spiel auf Basis der Snowdrop-Engine arbeitet.Ubisoft: "In dieser neuen, selbstständigen Geschichte kannst als Na'vi spielen und dich auf eine Reise an die Westgrenze begeben. Dieser Bereich von Pandora ist bislang unberührt. Erkunde eine lebendige und reaktionsfreudige Welt, die von einzigartigen Kreaturen und neuen Charakteren bevölkert wird. Schlage die respekteinflößenden Streitkräfte der RDA zurück, die sie bedrohen."Letztes aktuelles Video: FirstLookTrailer