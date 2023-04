Avatar: Frontiers of Pandora: Gerüchte um Koop, Season Pass und Mikrotransaktionen

Avatar: Frontiers of Pandora – Mikrotransaktionen und Koop





AFOP will have online/co-op elements.



— Script (@ScriptLeaksR6) April 1, 2023





AFOP will have a season pass, welcome pass, and currency packs



— Script (@ScriptLeaksR6) March 31, 2023

Große Ubisoft-Show im Juni

Zuletzt ist es trotz des zweiten Avatar-Kinofilms rund umruhig geworden. Neue vermeintliche Infos gibt es stattdessen aus der Gerüchteküche: Das Ubisoft-Spiel sollundbieten.Offiziell hält sich Ubisoft mit ausführlichen Details zu Avatar: Frontiers of Pandora sehr zurück. Was für ein Spiel bei Massive Entertainment, den Machern von, entsteht, ist demnach recht unklar. Laut dem Leaker ScriptLeaksR6 können sich Spieler aber offenbar auf typische AAA-Begleiterscheinungen einstellen.Gemäß eines jüngsten Beitrags des Twitter-Nutzers Script wird Avatar: Frontiers of Pandora Online-Koop-Elemente bieten. Auf Nachfrage, ob es sich um einen richtigen Multiplayer-Koop handelt oder nur ein Gimmick, heißt es von Script, dass er das nicht wisse. Die Details dazu bleiben also im Verborgenen.Darüber hinaus will der Leaker in Erfahrung gebracht haben, dass das Avatar-Spiel sowohl Mikrotransaktionen, als auch einen Season Pass beinhalten wird. So ist die Rede von einer Ingame-Währung, einem Season Pass und einem sogenannten "Wilkommens-Pass". Auch hierzu liefert er keine weiteren Details. Sollten sich seine Angaben bewahrheiten, dann könnte es zumindest naheliegen, dass Avatar: Frontiers of Pandora keine einmalige Erfahrung wird, sondern wie etliche andere Zeitgenossen auf einen Live-Service setzen könnte.Bestätigt sind natürlich all diese Infos bisher nicht. Allerdings dürfte es wohl nicht mehr lange dauern, bis Ubisoft etwas mehr aus dem Nähkästchen plaudert. Gemäß Script soll die Vorbesteller-Phase zu Avatar: Frontiers of Pandora schon bald beginnen.Bald könnte dabei ein recht dehnbarer Begriff sein, denn ein genaues Datum gibt es nicht. Dafür aber plant Ubisoft damit,, bei dem kommende Videospiele im Fokus stehen werden. Nebenundwird wohl auch Avatar dann eine entscheidende Rolle spielen.Schließlich soll Avatar: Frontiers of Pandora fürerscheinen. Das läuft vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024. Die Show im Juni,, wäre damit ein guter Zeitpunkt, um mehr Aufmerksamkeit auf das neue Projekt von Massive Entertainment zu lenken.Letztes aktuelles Video: FirstLookTrailer