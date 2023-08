Avatar: Frontiers of Pandora: Neuer Trailer gibt Ausblick auf die spannendsten PC-Features

Avatar: Frontiers of Pandora – Ubisoft zeigt, was mit der PC-Version möglich ist

Gemeinsam mit Grafikchip-Herstellerkündigtjetzt die, auf die ihr euch mit dem Release des kommendeneinstellen müsst, an.Einen eigenen Einblick verschafft ihr euch mit dem dazugehörigen, den euch der Publisher nun vorsetzt. Vor allem diedürften dabei besonders interessant sein.Auf etwas mehr als zwei Minuten präsentiert uns Ubisoft die aufpolierte. So profitiert Avatar: Frontiers of Pandora vor allem von seinen. Auch diewirken eindrucksvoll lebendig.Die sogenanntensollen für ein nochSpielgefühl in der wundersamen, aber auch gefährlichen Welt Pandoras sorgen. Ihr habt die Möglichkeit, mit der Hilfe etlicher Einstellungen, ein individuellesfür die atemberaubende Optik vorzunehmen, wie es im Trailer heißt. Daslässt euch eure Settings in einer kontrollierten Umgebung ausprobieren, um die Ergebnisse zu vergleichen und eure Spielerfahrung zu optimieren.Darüber hinaus ist von der Unterstützung AMDsmoderner Framesampling-Technologie, dem, die Rede. Auchsoll aber unterstützt werden, ebenso wie „die meisten“und. So will Ubisoft für stabileund ein flüssiges Erlebnis in allen Auflösungen garantieren, während ihr eine möglichstgenießt., wie wir den Titel in unseremtauften, soll am 7. Dezember 2023 nicht nur für den PC, sondern auch für die Xbox Series X|S-Konsolen sowie für die PlayStation 5 erscheinen. Und Gerüchten zufolge soll esgeben.Letztes aktuelles Video: FirstLookTrailer