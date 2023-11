Avatar: Frontiers of Pandora: Release, Editionen und DLCs im Überblick

Avatar: Frontiers of Pandora – Die wichtigsten Infos im Überblick

Release : Wann und für welche Plattformen erscheint Avatar: Frontiers of Pandora

: Wann und für welche Plattformen erscheint Avatar: Frontiers of Pandora Welche Editionen wird es geben?

wird es geben? Ist ein DLC geplant?

geplant? Multiplayer: Gibt es Online-Elemente?

Release: Wann erscheint Avatar: Frontiers of Pandora?

Editionen: Welche Versionen wird es von Avatar: Frontiers of Pandora geben?

Preis: 69,99 Euro (PC), 79,99 (PS5/XBX)

69,99 Euro (PC), 79,99 (PS5/XBX) Hauptspiel

Aranahe-Krieger-Pack

Preis : 109,99 Euro

: 109,99 Euro Hauptspiel

Aranahe-Krieger-Pack

Season Pass

2 DLCs (demnächst)

Zusätzliche Quest & Bonusinhalte

Preis : 129,99 Euro

: 129,99 Euro Hauptspiel

Aranahe-Krieger-Pack

Season Pass

2 DLCs (demnächst)

Zusätzliche Quest & Bonusinhalte

Ultimate Pack

Digitales Artbook

Ist ein DLC geplant?

Mehrspielermodus: Gibt es Online-Multiplayer-Elemente in Avatar: Frontiers of Pandora?