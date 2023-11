Avatar: Frontiers of Pandora: Spielinhalte werden offizieller Franchise-Kanon

Avatar: Frontiers of Pandora - Dritter Film wird bereits angeteasert

Mit dem kommenden Videospielwird das populäre Franchise von James Cameron um einen umfangreichen Eintrag erweitert. Vertreter von Massive Entertainment als Produzenten des Spiels haben bestätigt, dass dessen Ereignisse sich kanonisch in die Welt der Na’vi einfügt.Dementsprechend könnten zukünftige Avatar-Filmenehmen, im Gegenzug ist es möglich, dass Charaktere oder Orte aus dem Spiel in der Filmreihe eine Rolle spielen.Die Spielereignisse sind in dem zuvor nicht beleuchteten Gebiet der Westgrenze (im Original: Western Frontier) angesiedelt. Auf der einen Seite begegnen den Spielern Flora und Fauna, die sie aus den Filmen wiedererkennen können. Auf der anderen Seite werdenund individueller Verbundenheit zum Planeten und der Natur eingeführt, die im Rahmen des Avatar-Universums Kanon werden. „Die Westgrenze ist nicht weniger Teil der Welt von Avatar als das, was wir in den Filmen sehen“, konstatierte Magnus Jansén, Creative Director bei Massive Entertainment.So sei eine vom Entwicklerstudio kreierte Spezies bereits, die das zuständige Filmstudio Lightstorm Entertainment auf die Beine gestellt hat. „Es gibt schon Gespräche darüber, etwas aus dem Spiel für künftige Filme zu nutzen“, so Jansén geheimnisvoll.Dass es Schnittpunkte zwischen Film und Spiel geben wird, bestätigte dagegen Lightstorms Vizepräsident für Franchise-Entwicklung Joshua Izzo. So werde es in Frontiers of Pandora einige Elemente geben, die auch schon festsind. „Aufmerksame Fans, die Frontiers of Pandora gespielt haben, werden das Spiel in 2025 vielleicht noch einmal besuchen, weil sich ihnen bestimmte Dinge erst dann offenbaren.“Ganz schön geheimnisvoll geben sich also Spiel- wie auch Filmentwickler. Wo sich Frontiers of Pandora und Avatar 3 kreuzen, werden wir wohl erst 2025 sehen. Das Spiel, welches imwerden soll, erscheint jedenfalls. Einen kleinengenießen.