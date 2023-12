Avatar: Frontiers of Pandora: Ubisoft berichtet von notwendigem Day-1-Patch

Avatar: Frontiers of Pandora (Action-Adventure) von Ubisoft - Bildquelle: Ubisoft, Avatar Frontiers of Pandora

Avatar: Frontiers of Pandora – Morgen könnt ihr starten

Das lang erwartetevon Massive Entertainment steht kurz vor der Veröffentlichung, und Ubisoft hat wichtige Details zu einem obligatorischen Day-1-Patch bekannt gegeben.Selbst für Offline-Spieler ist eine einmaligeerforderlich, was besonders für diejenigen wichtig ist, die die physische Version des Spiels erwerben und keinen dauerhaften Online-Zugang haben.Avatar: Frontiers of Pandora wird morgen, amoffiziell veröffentlicht, und Ubisoft betont die Notwendigkeit des Patches, um das Spielerlebnis zu optimieren. Diejenigen, die sich auf ein Offline-Spiel freuen, sollten sicherstellen, dass sie eine vorübergehende Internetverbindung für die Installation parat haben.Zusätzlich dazu hat der Publisher enthüllt , dass diefür Xbox Series X/S mit zwei Discs ausgeliefert werden. Auch neue Details zum Koop-Modus sind bekannt – durch die Quest „The Aranahe Clan“ schaltet ihr ihn frei und könnt dann gemeinsam mit einem Freund losziehen. Euer Fortschritt in der Story bleibt zudem bestehen, ihr müsst die Passagen nicht im Solo-Durchlauf wiederholen.Franchise-Fans freuen sich bereits auf den, weshalb Ubisoft die Info zum notwendigen Update bereits einen Tag eher herausgibt, damit alle optimal starten können. Ein großer Hype in der Gaming-Community ist derzeit die, mehr dazu findet ihr hier.