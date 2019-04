Eternity: The Last Unicorn: Die Jagd auf das letzte Einhorn startet Mitte April auf Xbox One - 4Players.de

Nachdem Eternity: The Last Unicorn auf PS4 und PC bereits seit Anfang März erhältlich ist, haben 1C Entertainment und die Void Studios jetzt auch einen Termin für die Umsetzung auf Xbox One parat: Ab dem 16. April darf man sich auch auf der Konsole von Microsoft in diesem klassischen Action-Rollenspiel auf die Jagd nach dem letzten Einhorn begeben. Genau wie auf den anderen Plattformen wird der Preis auch hier 19,99 Euro betragen.Die Entwickler versprechen eine Spielzeit von mehr als zwölf Stunden und zwei spielbare Charaktere: den jungen Elfen Aurehen und den Wikinger Bior, die beide über eine eigene Geschichte und individuelle Eigenschaften verfügen sollen.Letztes aktuelles Video: Vorbesteller Trailer Xbox One