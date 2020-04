Fort Triumph: Auftakt für die taktischen Fantasy-Schlachten zwischen XCOM und HOMM

Nutze die Umgebung: Jeder Baum und Felsbrocken kann als Waffe dienen.

Plane deine Strategie: Vier Fraktionen und vier Klassen. Errichte deine Basis, sammle Ressourcen und bringe deinen Charakteren neue Fertigkeiten bei!

Entwickle die Helden: Nutze Merkmale und klassenübergreifende Fertigkeiten - deine Helden sind bei jedem Spiel einzigartig!

Erkunde prozedural generierte Karten: Fort Triumph bietet flexible Weltkarten mit veränderbaren Orten und Ereignissen. Jede Schlacht erfordert einen neuen Plan.

CookieByte Entertainment und All in! Games haben das Taktik-Rollenspiel Fort Triumph am 16. April 2020 für PC veröffentlicht und den Early Access damit offiziell beendet. Auf Steam kostet der Download aktuell 20,99 Euro. Auf GOG soll der Titel im Lauf des Monats ebenfalls erscheinen. Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sollen im Jahresverlauf folgen. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind 83 Prozent von 112 Reviews positiv). Die Macher bezeichnen ihr rundenbasiertes Strategiespiel als eine Mischung aus XCOM (Kampfsystem) und Heroes of Might & Magic (Welterkundung).In der Spielbeschreibung heißt es weiter: "Fort Triumph: Ein forderndes, rundenbasiertes Fantasy-Taktikspiel mit Permatod. Ist das spannend genug? Führe eine Heldengruppe mit verschiedenen Fähigkeiten durch eine Fantasy-Geschichte voller Witz und Parodien. Abwechslungsreiche Missionen auf prozedural generierten Karten - ein fesselndes Abenteuer im Story- und im Gefechtsmodus."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC