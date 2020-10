Fort Triumph: Taktik-Rollenspiel erhält großes PC-Update; Konsolenfassungen auf 2021 verschoben

Am 19. Oktober 2020 haben CookieByte Entertainment und All in! Games dem im April für PC erschienenen und auf Steam bis dato "größtenteils positiv" bewerteten Taktik-Rollenspiel Fort Triumph ein großes Update spendiert. Es erweitert die von den Entwicklern zwischen XCOM (Kampfsystem) und Heroes of Might & Magic (Welterkundung) eingeordneten Fantasy-Schlachten um neue Gebiete, Ereignisse, Charaktereigenschaften und Spielfunktionen. Zudem wurden Fehler behoben, KI-, UI- und Performance-Anpassungen vorgenommen sowie an der Balance gefeilt (zum Changelog ).Begleitend zur Aktualisierung gibt es auf Steam eine Woche lang einen Sonderrabatt von 35 Prozent auf den regulären Verkaufspreis (13,64 Euro statt 20,99 Euro). Die Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch mussten aufgrund der Corona-Pandemie allerdings auf 2021 verschoben werden.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC