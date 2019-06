Destiny 2: Umstellung auf Free-to-play im September, Cross-Save und Umzug der PC-Version auf Steam - 4Players.de

Destiny 2 wird auf allen Plattformen auf Free-to-play umgestellt - zeitgleich mit der Veröffentlichung von Destiny 2: Festung der Schatten am 17. September 2019. Die PC-Version wird von Battle.net auf Steam umziehen . Details zum Umzug des Accounts sollen im Sommer folgen. Die Free-to-play-Fassung wird Destiny 2: New Light heißen.Die kostenlos spielbare Version wird alle Missionen aus dem ersten Jahr umfassen - inkl. Erweiterung I: Fluch des Osiris, Erweiterung II: Kriegsgeist sowie allen Strikes und PvP-Modi. Laut Bungie wird es keine exklusiven Inhalte mehr auf bestimmten Plattformen geben. Alle Waffen, Rüstungen, Karten und Aktivitäten werden auf allen Plattformen verfügbar sein. Außerdem wird Destiny 2 eine Cross-Save-Funktion (plattformübergreifende Speicher-Funktion) spendiert bekommen, die auf PC, PlayStation 4, Stadia und Xbox One funktionieren wird. Sony gab die Zustimmung wohl in letzter Minute.