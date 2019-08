Destiny 2: PC-Version: Kontoverlinkprozess startet am 20. August - 4Players.de

Die PC-Fassung von Destiny 2 wird am 1. Oktober auf Steam umziehen und damit das Battle.net von (Activision) Blizzard hinter sich lassen. Bungie wird den "Kontoverlinkprozess" am 20. August starten. "Dadurch hat die PC-Community genug Zeit, ihre Hüter unter Dach und Fach zu bringen und für den Launch am 1. Oktober startklar zu sein", heißt es. Übertragen werden die aktuellen Charaktere, Ausrüstung, Sammlungen und Käufe.Ab dem 1. Oktober wird Destiny 2 nicht mehr im Battle.net verfügbar sein. Laut Bungie werden bei der PC-Migration von Battle.net auf Steam einmalig alle "Besitzrechte" eines Spielers übertragen (Erweiterungen, Silber, Konto, Saisons etc). Es soll auch möglich sein, Destiny 2: Festung der Schatten zunächst bei Steam zu kaufen und erst später die Kontodaten zu übertragen. Weitere Details sollen später folgen.Letztes aktuelles Video: Umzug auf Steam