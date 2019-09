Destiny 2: Free-to-play-Umstellung und die Festung der Schatten stehen an - 4Players.de

Inhalte der Free-to-play-Version von Destiny 2





Mit der morgigen Veröffentlichung von Destiny 2: Festung der Schatten wird das Hauptspiel (Destiny 2: New Light) auf Free-to-play umgestellt. Bungie hat in dem Zusammenhang klargestellt, welche Inhalte für Free-to-play-Nutzer zur Verfügung stehen werden. Hierzu gehören alle Inhalte aus Destiny 2, die beiden Erweiterungen aus dem ersten Jahr ( Fluch des Osiris und Kriegsgeist ), die Raids aus dem ersten Jahr, The Reckoning in Verbindung mit Gambit Prime und die Exotics aus dem zweiten Jahr (Thunderlord, Arbalest, Outbreak Perfected und Bad Juju). Das maximale Lichtlevel wird 750 liegen. Die Erweiterung Destiny 2: Forsaken sowie die Subklassen sind nicht enthalten.Heute um 18:45 Uhr sollen die Wartungsarbeiten an den Servern von Destiny und Destiny 2 beginnen. Die Umstellung des Hauptspiels auf Free-to-play, die Aktualisierung auf v2.6.0.1 und die Veröffentlichung von Destiny 2: Festung der Schatten sollen vorgenommen werden. Bungie rechnet damit, dass die Server am 1. Oktober um 19:00 Uhr wieder verfügbar sein werden. PC-Spieler müssen bekanntlich ihren Account umziehen (von Battle.net zu Steam; Details ).Letztes aktuelles Video: Umzug auf Steam