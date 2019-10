Destiny 2: Free-to-play-Version "Neues Licht" und Erweiterung "Festung der Schatten" veröffentlicht - 4Players.de

Bungie hat Destiny 2 als Free-to-play-Titel sowie die Erweiterung Destiny 2: Festung der Schatten (Destiny 2: Shadowkeep) auf PC ( Steam ), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht."Im Jahr 2019 entwickelten und teilten wir eine klare Vision, die es niemals zuvor für Destiny gab. Endlich gestalten wir Destiny 2 so, wie wir es immer wollten: Eine Welt, die ihr und eure Freunde auf bedeutsame Weise beeinflussen könnt und in der ihr Erinnerungen sammelt", so Luke Smith, Game Director von Destiny, in einem Brief an Bungies Spieler-Community. "Der 1. Oktober ist der erste Schritt in diese Richtung, die wir für Destiny 2 vor Augen haben. Es ist nicht nur das nächste Kapitel für Destiny 2, sondern auch für uns. Und wir haben gerade erst angefangen."Destiny 2: Neues Licht (kostenlos spielbar)"Destiny 2 ist jetzt für jeden kostenlos und bietet einen brandneuen Startpunkt für Neueinsteiger. Die Welt von Destiny 2 - einschließlich aller grundlegenden Modi, Aktivitäten und Prämien - liegt in den Händen aller Spieler, ganz ohne Einschränkungen. Außerdem können sich Spieler frei auf allen Karten bewegen, einschließlich dem Mond - sie können sogar an der ersten Kampagnenmission der Festung der Schatten-Erweiterung teilnehmen. Ab sofort kann jeder Destiny 2 auf allen wichtigen Plattformen spielen!"Destiny 2: Festung der Schatten (kostenpflichtige Erweiterung)"Destiny 2: Festung der Schatten ist das nächste Kapitel im Destiny 2-Franchise, in dem ihr euch mit einer alten Verbündeten aus dem ersten Destiny, Eris Morn, zusammenschließt, um euch neuen Albträumen zu stellen. Hüter kehren auf den Mond der Erde zurück - verzerrt und heimgesucht von vergangenen Prüfungen -, um sich neuen Gefahren zu stellen und neue Waffen für ihr Arsenal zu finden. Es ist nicht derselbe Mond, den Hüter kennen: Es gibt neue Gebiete zu erkunden und Orte, die einmal bekannt waren, haben sich unwiderruflich verändert. Destiny 2: Festung der Schatten ist die erste eigenständige Erweiterung für Destiny 2 - vorangegangene Inhalte sind nicht erforderlich."Saison der Unvergänglichen (enthalten in Festung der Schatten)"Saison der Unvergänglichen, der nächste Saison-Content für alle, enthüllt ein prophetisches Erwachen der Vex. Die zeitreisenden Kriegsmaschinen starten ihren eigenen mysteriösen Krieg mit Hütern auf dem Mond, während diese versuchen, Albträume zu finden und zu eliminieren, bevor es zu spät ist. Als Teil einer einzigen, sich weiterentwickelnden Welt werden kommende Inhalte von Saison zu Saison erzählerisch enger verknüpft, während sich die Welt von Destiny auf bedeutungsvolle Weise verändert."Destiny 2 Cross Save"Mit dieser neuen Ära für Destiny 2 vereint Bungie die Destiny 2-Community weltweit. Cross Save ist auf allen unterstützten Plattformen verfügbar: PC, PlayStation 4, Xbox One und später im Herbst auch Stadia. Mit Cross Save verleiht ein primäres Konto Zugriff auf alle Charaktere, um mit denselben Hütern auf verschiedenen Plattformen ein einheitliches Spielererlebnis zu genießen."Letztes aktuelles Video: Umzug auf Steam