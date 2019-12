Destiny 2: Cross-Play steht weiter in den Sternen - 4Players.de

Der MMO-Shooter Destiny 2 ist zwar mittlerweile auf mehreren Systemen vom PC über Konsolen bis hin zum Stadia erschienen, aber die technische Umsetzung für ein plattformübergreifendes Spielen will Bungie immer noch nicht versprechen. Als Grund führt Bungies Communications Director David "Deej" Dague im Gespräch mit Vide Game Chronicle an, dass das Managen verfügbarer Ressourcen immer noch eine Herausforderung für das mittlerweile wieder unabhängige Studio stelle. Allerdings sei man immer an Möglichkeiten interessiert, Spieler zusammenzubringen.Daher will er auch nicht ausschließen, dass eine Cross-Play-Funktion für Destiny 2 in Zukunft tatsächlich Realität werden könnte, zumal das Thema laut Dague innerhalb von Bungie immer wieder in Diskussionen aufgegriffen wird. Einen ersten kleinen Schritt bei der Zusammenführung von Plattformen hat man bereits erfolgreich gemeistert: Dank Cross-Save kann man seinen Spielstand / Fortschritt mittlerweile zwischen den einzelnen Systemen transferieren.Letztes aktuelles Video: Umzug auf Steam