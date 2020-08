Destiny 2: Details zu den Inhalten, die in den "Destiny-Inhaltetresor" wandern, um das Spiel zu "verkleinern"

Im Juni hatte Bungie den Destiny-Inhaltetresor (DIT) für Destiny 2 vorgestellt . In diesen "Tresor" wollen die Entwickler bestimmte Destiny-2-Inhalte verfrachten, um die Gesamtzahl der verfügbaren Inhalte überschaubarer zu machen und ungewollte Wechselwirkungen zu reduzieren. Die Entwickler erhoffen sich durch diese Maßnahme u.a., dass die Wartung und der Betrieb des Spiels erleichtert werden, weil "alles zu komplex geworden sei".In einem Blog-Beitrag erklärten die Entwickler nun genauer, was es bedeutet, wenn am 10. November die Schauplätze Io, Titan, Mars, Merkur und Leviathan in den Destiny-Inhaltetresor wandern, um die Bühne für die Rückkehr des Kosmodroms und das Debüt von Europa zu räumen. Im Prinzip werden dann alle PvE-Aktivitäten und alle damit verbundene Prämien nicht mehr verfügbar sein, wenn der entsprechende Schauplatz in den DIT verfrachtet wird. Hierzu gehören Story-Missionen, Cinematics, Strikes, Raids, Dungeons, Abenteuer, geheime Missionen, Händler und damit verbundene Beutezüge, Zielort-spezifische Patrouillen, Sammelstücke, scannbare Objekte, Zielort-spezifische Aktivitäten (Merkurs Schmiede, Eskalationsprotokoll auf dem Mars), freies Erkunden der Zielorte selbst und verlorene Sektoren usw. Laut Bungie können die Inhalte irgendwann auch wieder aktiviert werden (Rotation von Inhalten).Folgende Strikes werden z.B. in den DIT verlagert: Das Pyramidion und der Schwärende Kern auf Io, Savathûns Lied auf Titan, Fremdes Terrain und Wille der Tausenden auf dem Mars sowie Baum der Wahrscheinlichkeiten und eine Gartenwelt auf dem Merkur."Diesen November wandern keine Dungeons in den DIT, da alle Zielorte mit Dungeons im Spiel während Jahr 4 aktiv bleiben. Bitte beachtet, dass der Dungeon 'Prophezeiung' für kurze Zeit nicht verfügbar sein wird, damit unser Team ein erforderliches technisches Update implementieren kann."Folgende Raids werden nicht nicht mehr zugänglich sein: Leviathan, Weltenverschlinger (Leviathan), Sternenschleuse (Leviathan), Geißel der Vergangenheit (Letzte Stadt) und Krone des Leids (Leviathan). Bungie : "Wir gehen davon aus, dass Spieler die beliebten Raid-Prämien und Triumphe einstreichen wollen, ehe sie in den Tresor wandern. Die Triumphmomente dieses Jahres enthalten momentan die fünf Raids, die in den DIT verschoben werden. Die Prämien-Sperren wurden entfernt, um sie besonders ... naja, lohnenswert zu machen. Wenn ihr euren Raid-Ring oder das Triumphmomente-Siegel verdienen oder einfach nur die letzten paar Gegenstände für eure Sammlung finden wollen, habt ihr den Rest der Saison Zeit, mit euren Freunden auf die Jagd zu gehen. Außerdem planen wir im Verlauf von Jahr 4, die Gläserne Kammer aus dem DIT zu holen und zum allerersten Mal in Destiny 2 zu bringen.""Wenn Inhalte in den DIT verschoben werden, gibt es einige Exotische Quests, die nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form abgeschlossen werden können. Diese Quests laufen am 10. November ab und nicht abgeschlossene Fortschritte verfallen. Wenn ihr diese Exotischen durch ihre ursprünglichen Quests erlangen möchtet, müsst ihr das vor dem Ende der Saison der Ankunft tun: Sturm, MIDA Multi-Werkzeug, Rattenkönig, Legende von Acrius, Schläfer-Simulant, Polaris-Lanze, Weltlinie Null, Pikass, Das Letzte Wort, Le Monarque, Jötunn, Izanagis Bürde, Dorn, Lumina, Wahrheit und Schlechtes Karma.""Keine dieser Vermächtnis-Exotischen wird aus Destiny 2 entfernt. Die ursprüngliche Art, sie zu bekommen, wird lediglich zusammen mit ihrem jeweiligen Zielort und Aktivitätsinhalt in den DIT verschoben. Wir möchten, dass neue und existierende Spieler immer noch in der Lage sind, diese Vermächtnis-Exotischen zu verdienen, daher wird ab Jahr 4 jede Exotische, die an eine in den Tresor verschobene Quest gebunden ist (wie die oben aufgeführten), über einen neuen Denkmal-Händler unter den Tresor-Händlern im Turm verfügbar sein wird. Später in dieser Saison haben wir mehr Informationen für euch, wie das Exotische Archiv funktioniert und wie ihr vor Jahr 4 noch fehlende Exotische bekommen könnt.""Da einige der Kern-Zielorte aus Jahr 1 in den Tresor verschoben werden, ist es richtig, dass die für alle Spieler kostenlos spielbaren Kampagnen Rote Schlacht, Fluch des Osiris und Kriegsgeist nicht mehr spielbar sind. Wir bauen eine neue und erweiterte Hüter-Ursprungsgeschichte im Kosmodrom auf, die in Jahr 4 veröffentlicht und für alle Hüter spielbar sein wird. Sie soll euch in die Welt und die Mechanismen von Destiny einführen und darauf vorbereiten, das Action-MMO zu spielen, das wir alle lieben. Für Besitzer dieser Erweiterungen werden die Story-Kampagnen von „Forsaken“ und „Festung der Schatten“ in Jahr 4 noch spielbar sein."Letztes aktuelles Video: Saison der Ankunft GameplayTrailer