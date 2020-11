Bungie hat in einem Launch-Livestream zur Xbox Series X ( via vg247.com ) angekündigt, dass die Bildwiederholrate im PvP-Modus "Crucible" von Destiny 2 ab 4,08€ bei kaufen ) auf Nextgen-Konsolen ordentlich aufgemotzt werden soll. Auf PS5 und Xbox Series sollen im Shooter üppige 120 Frames zur Verfügung stehen (auf kompatiblen Fernsehern), allerdings erst zum Nextgen-Update am 8. Dezember Die übrigen Modi laufen ab diesem Tag wie zuvor angekündigt mit 60 Frames (zu den Details mit jeweils exakten Auflösungen geht es hier ). Bungie habe im Stream zwar nicht explizit die PS5 erwähnt, die "Parität" aber schon vorher in einem Post auf Bungie.net verkündet.Letztes aktuelles Video: Saison der Ankunft GameplayTrailer