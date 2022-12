Destiny 2: Season of the Seraph startet heute mit Assassin's Creed Crossover

Destiny 2: Die Season of Seraph vorgestellt

Partnerschaft mit Assassin's Creed

Die letzte Saison vor der nächsten Erweiterung für Destiny 2 steht an. Bungie kündigte die Season of the Seraph an, die den Übergang zu Destiny 2: Lightfall bildet.Im Mittelpunkt der neuen Saison steht ein weiteres Mal die KI Rasputin, die zuletzt im Kampf gegen die Dunkelheit einen schweren Rückschlag erleiden musste. Xivu Arath, die Schar-Göttin des Krieges, sieht somit ihre Chance, die Waffen-Satelliten der KI zu übernehmen und damit Unheil anzurichten. Klar, dass eure Aufgabe ist, das unbedingt zu verhindern.Wie bereits frühere Seasons besteht auch die neue Season of Seraph aus einer neuen Spielersuchen-Aktivität. In den Raub-Schlachtfeldern müsst ihr verschiedene Anlagen der BrayTech infiltieren und natürlich dabei unzählige Feinde aus dem Weg räumen.Abseits davon erwartet euch die neue exotische Mission Operation: Seraphs Schild, in der ihr in die BrayTech-Orbitalplattform einbrecht, die sich überhalb der Letzten Stadt befindet. Ebenfalls wie in vorherigen Seasons wird die Story in der Mission Woche für Woche fortgesetzt und ist nicht von Anfang an vollständig verfügbar.Ab dem 20. Dezember folgt schlussendlich noch die Veröffentlichung der neuen exotischen Waffe Revision Null. Auch diese ist zum Release erst einmal nur in ihrer Basisversion verfügbar, soll aber in den darauffolgenden Wochen der laufenden Saison noch einen Katalysator spendiert bekommen.Neben den spielerischen Inhalten gibt es zudem während der Season of Seraph natürlich auch wieder einen Saisonpass mit 100 Leveln. Der gewährt euch unter anderem Zugang zur exotischen Waffe Mantikor und verschiedenen kosmetischen Gegenständen.Nachdem es in der letzten Saison eine Kollaboration mit Fortnite gab, folgt dieses Mal eine Zusammenarbeit mit Ubisoft und Assassin's Creed. Aus diesem Grund gibt es mit Beginn der Season of Seraph ein kosmetisches Rüstungsset für jede Klasse, die an drei Assassin's Creed-Spiele erinnern: Jäger können sich im Stile von Assassin's Creed Odyssey kleiden, während Titanen im Valhalla - und Hexenmeister im Ezio-Stil die Schlachtfelder betreten.Darüber hinaus wird es zur Weihnachtszeit erneut das saisonale Event Der Anbruch geben, während nächstes Jahr bereits die Triumphmomente vor der Tür stehen. Weiter geht es dann erst am 28. Februar 2023, dem Erscheinungstermin der nächsten Erweiterung Lightfall für Destiny 2