Destiny 2: Entwicklerstudio Bungie entlässt Mitarbeiter und verschiebt Erweiterung

Bungie: Mehrere Entlassungen beim Destiny 2-Entwickler





Today is a sad day at Bungie as we say goodbye to colleagues who have all made a significant impact on our studio. What these exceptional individuals have contributed to our games and Bungie culture has been enormous and will continue to be a part of Bungie long into the future.



— pete parsons (@pparsons) October 30, 2023

Destiny 2: The Final Shape und neues Spiel Marathon verschoben

Die traurigen Nachrichten über Massenentlassungen in der Gaming-Branche wollen und wollen nicht abbrechen: Nun ist es offenbar auch bei demso weit.Wie das Magazin Bloomberg gestern Abend berichtete, soll das erst Anfang letzten Jahres von Sony aufgekaufte Studio, das sich neben den beiden Destiny-Spielen auch für eine Reihe an Halo-Ablegern verantwortlich zeichnet,haben. Die genaue Zahl ist unbekannt. Damit einher geht auch die Neuigkeit über zwei Verschiebungen.Wie es bei Bloomberg weiter heißt, seien die Entlassungen beim Destiny 2-Entwickler Bungie Teil einer, wo man vor kurzemhatte. Nur wenige Stunden später meldete sich auchauf Twitter zu Wort: „Heute ist ein trauriger Tag bei Bungie, da wir uns von Kollegen verabschieden, die erheblichen Einfluss auf das Studio hatten. Es ist enorm, was diese außergewöhnlichen Individuen zu unseren Spielen und der Kultur bei Bungie beigetragen haben und sie werden noch lange in der Zukunft ein Teil von Bungie sein.“In einem weiteren Tweet sprach er eineaus für die Mitarbeiter, die gerade das von ihm geführte Unternehmen verlassen mussten: „Das sind wirklich talentierte Menschen. Wenn ihr freie Stellen habt, ich kann jeden einzigen von ihnen nur wärmstens empfehlen.“ In den Kommentaren ist man über diese Aussage angesichts der Entlassungen nicht besonders amüsiert, vieleVon dem Mitarbeiterabbau ist auchbetroffen, dievon Destiny 2: „Ich suche jetzt nach neuen Möglichkeiten. Ich habe 21 Jahre Erfahrung in der Videospielindustrie, darunter in Medien, der Produktion und Community-Management. Ich verarbeite das gerade, mein Herz ist gebrochen. Ich weiß nicht, wie ich von hier aus weitermachen soll… das hier war mein Zuhause. Ich fühle mich so verloren“, schreibt sie auf Twitter Zusammen mit der News über die Entlassungen bei Bungie berichtete Bloomberg auch über, über die man von Mitarbeitern erfahren haben will, deren Identität aufgrund von Quellenschutz natürlich unter Verschluss bleibt. Demnach soll die Destiny 2-Erweiterungnun erst im Juni 2024 erscheinen und rutscht damit aus dem aktuellen Geschäftsjahr heraus.Auch die erstals Extraction-Spiel soll sich verzögern: Den Aussagen der Mitarbeiter zufolge wird das Spiel. Destiny 2-Entwickler Bungie ist nicht das einzige Unternehmen der Branche, bei dem zuletzt reihenweise Mitarbeiter auf die Straße gesetzt wurden: Nebenfanden vor kurzemstatt.