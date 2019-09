Deep Rock Galactic: Großes Update bringt Deep Dives (Endgame), "Weapon Overclocks" und bessere Bartphysik - 4Players.de

Für die PC-Version von Deep Rock Galactic erscheint heute das große Update 25, das die ersten Endgame-Inhalte für die furchtlosen Bergleute umfasst. Die Xbox-Fassung (Game Preview Program) wird später bedient.Mit dem Inhaltspatch kommen die "Deep Dives" ins Spiel. Hierbei handelt es sich um Endgame-Herausforderungen für Veteranen-Zwerge, die aus drei aufeinander folgenden Missionen bestehen, die zu einem langen Abenteuer kombiniert werden. Die Einsätze finden ohne Pause oder Zwischenstopp auf der Raumstation statt. Munition und Gesundheit werden zwischen den Missionen nicht wieder aufgefüllt. Jede Woche sind wird es zwei neue Deep Dives geben, die von den Entwicklern jeweils händisch erstellt wurden. Einer der beiden Deep Dives wird besonders herausfordernd sein. Jede Mission in einem Deep Dive ist mit einem "Mutator" versehen, der das Spielgeschehen zusätzlich verändert, zum Beispiel wenig Sauerstoff, Parasiten (in Gegnern), explosive Gegner oder ein Geist der Zwerge jagt. Jede erreichte Stufe der Deep Dives verspricht besondere Belohnungen. Schafft man die erste Mission, winkt eine große Kiste mit Crafting-Materialien. Nach der zweiten Mission bekommt man "Infused Matrix Cores". In diesen Behältern befinden sich Blaupausen für die "Weapon Overclocks" - mächtige Mods, die die Funktionalität einer Waffe erheblich verändern können. Mehr als 90 "Weapon Overclocks" sind in Update 25 enthalten, ungefähr fünf bis sechs pro Waffe. Als Belohnung für die dritte Welle gibt es "Infused Cosmetic Cores", die besondere kosmetische Gegenstände enthalten. Um diese Gegenstände herstellen zu können, wird man die Schmiede an Bord der Raumstation verwenden müssen. Außerdem wird die Bartphysik der Zwerge komplett überarbeitet und es kommen neue Bärte, Zöpfe, Schmuck und Verzierungen hinzu.Mit Update 26 (geschätzter Termin Anfang November) sollen die Deep Dives weiter ausgebaut und neue "Weapon Overclocks" hinzugefügt werden. Zudem könnten sie besser auf die Rückmeldungen der Spieler reagieren. Zu den weiteren Inhalten gehören die "Machine Events" als besondere Herausforderungen bei den normalen Missionen. Es sind in der Regel zeitbasierte Kampfszenarien oder kleine Rätsel. Dennoch muss ein Veteranen-Zwerg vor Ort sein, um das Ereignis mit einem speziellen Tritilyte-Schlüssel, der bei der Beförderung vergeben wird, zu aktivieren. An dem Event können aber alle Mitspieler teilnehmen und am Ende die Belohnungen erhalten. Schließt man ein "Machine Event" ab, kann man einen "Matrix Core" infundieren und im Anschluss die Daten für eine seltene und eine verlorene Waffenübertaktung herunterladen. Hat man keine leeren Matrixkerne mehr zur Verfügung hast, erhält man viele Mineralien und Credits.Weitere Angaben zu den "Matrix Cores" und den "Weapon Overclocks" findet ihr in diesem Beitrag bei Steam. Dort erklären die Entwickler auch, wie man in der ersten Woche an acht "Weapon Overclocks" kommt. Nach Update 26 soll man maximal sechs "Weapon Overclocks" pro Woche bekommen können ( zum Change-Log ).Die beiden Updates 25 und 26 sollen die letzten großen Inhaltsupdates für Deep Rock Galactic werden. Danach soll das Early-Access-Paradebeispiel weiter optimiert und für das Early-Access-Ende vorbereitet werden. Bisher hat sich das Spiel über 750.000 auf PC und Xbox One verkauft.Letztes aktuelles Video: Update 25 Deep Dives