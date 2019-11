Deep Rock Galactic: Update 26 "Endgame - Part Two" steht bereit - 4Players.de

Das Update 26 "Endgame - Part Two" ist für die Early-Access-Version von Deep Rock Galactic veröffentlicht worden. Mit dem Inhaltsupdate werden "Machine Events" für die normalen Missionen hinzugefügt, die Bar sowie die Bierauswahl überarbeitet, zahlreiche Balance-Anpassungen vorgenommen und viele Bugs aus der Welt geschafft. Das Change-Log findet ihr hier "Machine Events" sind besondere Herausforderungen, die bei normalen Missionen (nicht bei den Deep Dives) auftauchen können. Es sind in der Regel zeitbasierte Kampfszenarien oder kleine Rätsel. Dennoch muss ein Veteranen-Zwerg vor Ort sein, um das Ereignis mit einem speziellen Tritilyte-Schlüssel, der bei der Beförderung vergeben wird, zu aktivieren. An dem Event können aber alle Mitspieler teilnehmen und am Ende die Belohnungen erhalten. Schließt man ein "Machine Event" ab, kann man einen "Matrix Core" infundieren und im Anschluss die Daten für eine seltene und eine verlorene Waffenübertaktung herunterladen. Derzeit bekommen Spieler bei Machine Events nur eine Belohnung, wenn sie über "Blank Matrix Cores" verfügen. In Zukunft sollen die Machine Events als ein abgeschlossenes Ziel am Ende einer Mission "abgerechnet" werden."Blank Matrix Cores are part of the rewards for Deep Dives and the Core Hunt assignment. The first section of both Deep Dives will now reward Blank Matrix Cores instead of Mineral Container Cores. They can be infused by doing Machine Events, turning them into Overclock or Cosmetic Matrix Cores that can be used in the Forge."Letztes aktuelles Video: Update 26 Endgame Part Two