Deep Rock Galactic: Early-Access-Ende verschoben; weitere Verbesserungen geplant - 4Players.de

Die Veröffentlichung von Deep Rock Galactic v1.0 ist auf das 2. Quartal 2020 verschoben worden. Nach dem Launch der beiden Endgame-Updates wollen die Entwickler noch weitere Verbesserungen an dem Early-Access-Vorzeigeprojekt vornehmen.Noch im Dezember soll das Update 27 erscheinen. Es wird das fehlende Machine Event ("Modular Defense Tower"), Loadouts zum schnelleren Wechsel von Ausrüstung, Mods und Overclocks sowie Biom-Ergänzungen, mehr kontextbezogene Animationen und einzigartige Bierkrüge pro Bier hinzufügen - zusätzlich zu sonstigen Verbesserungen und Bugfixes.Im ersten Quartal 2020 soll das Spiel für den Sprung auf Version 1.0 fit gemacht werden. In dem Zusammenhang wird das Perksystem überarbeitet. Es werden neue aktive Perks (Perks, die aktiviert werden müssen) hinzugefügt und einige der bestehenden passiven Perks in aktive Perks abgeändert (hierzu gehört auch "Iron Will"). Der Einstieg soll für neue Spieler erleichtert werden. Das Tutorial und die Hinweistexte sollen ausgebaut werden. Zugleich soll die Raumstation generalüberholt und die Computer-Terminals besser bezeichnet werden. Das Miner's Manual verspricht ebenfalls mehr Informationen.Nach dem Early-Access-Ende und der Veröffentlichung von Version 1.0 im 2. Quartal 2020 soll Deep Rock Galactic weiter mit Inhaltsupdates versorgt werden. Die höchste Priorität sollen dann mehr und unterschiedlichere Missionstypen sein.Letztes aktuelles Video: Update 26 Endgame Part Two