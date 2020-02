Deep Rock Galactic: Feeling Perky: Update 28 überarbeitet Perksystem und Raumstation

Für Deep Rock Galactic (Early Access) ist das Update 28 veröffentlicht worden, das das Perksystem überarbeitet. Es werden neue aktive Perks (Perks, die aktiviert werden müssen) hinzugefügt und einige der bestehenden passiven Perks in aktive Perks abgeändert (hierzu gehört auch "Iron Will"). Außerdem wurde der erste Bestandteil der Raumstation generalüberholt. Die einzelnen Stationen/Terminals sollen umstrukturiert und alles soll in einem besseren Kontext gesetzt sowie besser beschrieben werden. Weitere Verbesserungen der Station folgen.Einige Spieler entdeckten vor einiger Zeit einen Fehler im Ausrüstungsterminal, der das Zusammenfügen einiger Waffenskins ermöglichte. Die Entwickler haben daraufhin beschlossen, diesen Fehler als vollwertiges Feature zu implementieren: Frameworks verändern das Modell der Waffe. Paintjobs ändern die Farbe und die Texturierung der Waffe. Das Change-Log von Update 28 findet ihr hier Bis zur Veröffentlichung der Vollversion im 2. Quartal 2020 soll der Einstieg für neue Spieler erleichtert werden (Tutorial, Hinweistexte, Miner's Manual). Nach dem Early-Access-Ende soll Deep Rock Galactic weiter mit Inhaltsupdates versorgt werden. Die höchste Priorität sollen dann mehr und unterschiedlichere Missionstypen sein.Letztes aktuelles Video: Update 26 Endgame Part Two