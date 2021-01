Deep Rock Galactic: Update 33 mit zwei neuen Höhlenumgebungen erscheint Anfang Februar

Screenshot - Deep Rock Galactic (PC, One) Screenshot - Deep Rock Galactic (PC, One) Screenshot - Deep Rock Galactic (PC, One) Screenshot - Deep Rock Galactic (PC, One)

Rock and Stone: Am 4. Februar 2021 wird das Update 33 für Deep Rock Galactic auf PC via Steam veröffentlicht . Die Xbox-Version sowie der Microsoft Store werden eine Woche später, am 11. Februar 2021, versorgt.Update 33 wird zwei weitere Höhlenumgebungen (Biome) enthalten: Azure Weald und Hollow Bough. In Hollow Bough warten nicht nur die gewohnten Bedrohungen, sondern auch eine invasive Pflanzen-Spezies mit sich ausbreitendem Dornenranken, die auf der gleichen Technologie wie die Rohre aus dem neuen Missionstyp aus Update 32 basieren. Das Gebiet soll sich aufgrund der Dornenranken stärker von den anderen Umgebungen abheben. Azure Weald liegt übrigens nicht unter Wasser, obwohl es so aussieht. In beiden Gebieten wird man es auch mit neuen bzw. modifizierten Gegnern zu tun bekommen. Für das Update versprechen die Entwickler auch einige Verbesserungen und "Tweaks" der aktuellen Missionstypen. Zusammen mit dem kostenlosen Update 33 wird ein kostenpflichtiger kosmetischer DLC (Exotic Dreadnought Carapace) erscheinen.