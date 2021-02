Deep Rock Galactic: Update 33 mit zwei neuen Höhlenumgebungen auf PC veröffentlicht

Screenshot - Deep Rock Galactic (PC, One) Screenshot - Deep Rock Galactic (PC, One) Screenshot - Deep Rock Galactic (PC, One) Screenshot - Deep Rock Galactic (PC, One) Screenshot - Deep Rock Galactic (PC, One) Screenshot - Deep Rock Galactic (PC, One) Screenshot - Deep Rock Galactic (PC, One) Screenshot - Deep Rock Galactic (PC, One) Screenshot - Deep Rock Galactic (PC, One) Screenshot - Deep Rock Galactic (PC, One) Screenshot - Deep Rock Galactic (PC, One) Screenshot - Deep Rock Galactic (PC, One) Screenshot - Deep Rock Galactic (PC, One) Screenshot - Deep Rock Galactic (PC, One) Screenshot - Deep Rock Galactic (PC, One) Screenshot - Deep Rock Galactic (PC, One) Screenshot - Deep Rock Galactic (PC, One) Screenshot - Deep Rock Galactic (PC, One) Screenshot - Deep Rock Galactic (PC, One)

Deep Rock Galactic erhält heute auf dem PC (Steam) das Update 33: New Frontiers. Die Xbox-Version sowie der Microsoft Store werden eine Woche später, am 11. Februar 2021, versorgt.Update 33 bietet zwei neue Höhlenumgebungen (Biome), und zwar den Azure Weald und Hollow Bough. In Hollow Bough wartet u.a. eine invasive Pflanzen-Spezies mit sich ausbreitendem Dornenranken, die auf der gleichen Technologie wie die Rohre aus dem neuen Missionstyp aus Update 32 basieren. Das andere Gebiet (Azure Weald) soll übrigens nicht unter Wasser liegen, obwohl es so aussieht. In beiden Gebieten wird man es auch mit neuen bzw. modifizierten Gegnern zu tun bekommen.Außerdem wurden zwei neue Dreadnought-Typen eingebaut und die Missionstypen "Salvage" (Sichtbarkeit der M.U.L.E.-Beine im Scanner und neue Treibstoff-Leitungen) und "Point Extraction" (neues Minehead-Modell) überarbeitet. Das Change-Log findet ihr hier.Zusammen mit dem Update 33 ist das rein kosmetische "Dawn of the Dread Pack" für 7,99 Euro veröffentlicht worden. Dieses Paket umfasst besondere Anzüge, Helme und Paintjobs, die keine Auswirkungen auf die Effektivität der Zwerge haben.Letztes aktuelles Video: Update 33 New Frontiers Trailer