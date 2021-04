Deep Rock Galactic: Modest Expectations: Update 34 mit Modding-Fokus und Balance-Anpassungen im Anmarsch

Die Weltraum-Bergbauzwerge aus Deep Rock Galactic bekommen am 22. April das "Update 34" auf Steam spendiert (Betatest ab 13. April). Das Update mit dem Titel "Modest Expectations" soll ein oder zwei Wochen später auch für Xbox One bzw. im Microsoft Store erscheinen. Im Vergleich zu den letzten Patches und dem kommenden Update 35 wird "Modest Expectations" nicht so umfangreich ausfallen."Update 34" wird Mod-Unterstützung in den Mittelpunkt stellen und die Mod-Nutzung vereinfachen, wobei Mods & Modding zunächst exklusiv auf Steam zur Verfügung stehen werden (ohne Steamworks). Außerdem ist ein separates Savegame für die Mod-Nutzung erforderlich. Die Entwickler versprechen ein eigenes Menü für Mods, Mod-Beschreibungen und entsprechende Mod-Hinweise beim Server-Beitritt.Ansonsten wird es Missionen mit "Elite-Bedrohungen" (stärkere Elite-Gegner) und Einsätze mit zwei Warnungen geben. Missionen mit Doppelwarnungen sollen so herausfordernd sein, dass es sie nicht bei Deep Dives und Assignments geben wird. Darüber hinaus wird die Balance von Waffen, Overclocks und Mods überarbeitet. Die Entwickler hoffen, dass manche Waffen-Builds dadurch interessanter werden. Zugleich wird der Netcode in Bezug auf die Übertragung von Geschossen/Projektilen verbessert. Auch die Tastenbelegung des Controllers wird man nach Update 34 komplett anpassen können.Letztes aktuelles Video: Update 33 New Frontiers Trailer