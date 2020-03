Dandara: Erweiterte Trials of Fear Edition veröffentlicht

Long Hat House und Raw Fury haben die Dandara: Trials of Fear Edition auf PC, Mac, Linux, Switch, Xbox One, Android und iOS veröffentlicht. Die PS4-Umsetzung folgt zeitnah. Besitzer des Grundspiels, das im Februar 2018 erschienen ist, erhalten das Upgrade auf die Trials of Fear Edition kostenlos.Die Trials of Fear Edition umfasst drei neue Bereiche, einen weiteren Boss, neue Kräfte und Mechaniken, mehr Dialoge & Zwischensequenzen, ein geheimes Ende und viele Verbesserungen, darunter Steuerungsoptionen mit Maus und Tastatur auf PC. Generell soll die Steuerung auf Touchscreens und Gamepads reibungsloser funktionieren. Produktbeschreibung : "Die Salzwelt steht kurz vor dem Zusammenbruch. Die Bürger, einst freie Geister, sind nun unterdrückt und einsam. Noch ist jedoch nicht alles verloren, denn aus diesem Äther der Furcht taucht eine Heldin auf, ein Hoffnungsschimmer. Ihr Name ist Dandara. Willkommen in einem einzigartigen 2D-Metroidvania-Plattformspiel voller geheimnisvoller Kreaturen und grenzenlosen Erforschungen. Trotze der Schwerkraft, indem du über Böden, Wände und Decken springst. Erkunde verborgene Mysterien und Geheimnisse der Salzwelt sowie ihre vielfältigen Charaktere. Stärke Dandara für das Überleben und den Kampf gegen Gegner, die sie unterdrücken wollen."Letztes aktuelles Video: Trials of Fear Edition - Launch Trailer