Faeria: Kartenstrategiespiel auf Konsolen- und Cross-Play-Kurs

Am 13. August 2020 wollen Abrakam und Versus Evil die bereits für iOS und PC erschienene sowie auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Kartentaktik Faeria auch für Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Der Preis soll 19,99 Euro betragen. Im eShop lässt sich der Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Eine Umsetzung für PlayStation 4 soll im Lauf des Jahres ebenfalls folgen.Außerdem sollen Switch-Käufer in den ersten 30 Tagen folgende Zusatzinhalte im Wert von 46,95 Euro kostenlos dazubekommen: Premium Edition DLC, All Avatars DLC, All Cardbacks DLC, All Orbs DLC und All Wells DLC. Darüber hinaus soll Faeria ab dem 13. August plattform-übergreifendes Spielen (Cross Play) zwischen PC, Xbox One und Switch unterstützen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Erlebe das einzigartig lebendige Spielbrett von Faeria und tritt in Kartenspielen voller Strategie und Taktik an. Stelle dein Deck zusammen, gestalte das Schlachtfeld und kämpfe um den Sieg! Dieses Strategiespiel ist etwas völlig Neues. Stelle aufregende Kartendecks zusammen und gestalte das Schlachtfeld, während du in epischen Schlachten kämpfst. Berge, Wälder, Seen, Wüsten - all das kannst du beeinflussen, um deinen Weg zum Sieg zu finden. Genieße mehr als 100 Stunden als Einzelspieler, bei Puzzles oder in Koop-Missionen! Betritt Pandora, Faerias einzigartigen Draft-Modus, bei dem du dich und dein Kartendeck unter Beweis stellen kannst."Letztes aktuelles Video: TerminTrailer Xbox One Switch