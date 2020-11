Faeria: Kartenbasierte Fantasy-Taktik für PS4 veröffentlicht

Screenshot - Faeria (PS4) Screenshot - Faeria (PS4) Screenshot - Faeria (PS4) Screenshot - Faeria (PS4) Screenshot - Faeria (PS4) Screenshot - Faeria (PS4)

Am 3. November 2020 haben Abrakam Entertainment und Versus Evil das bereits für PC, iOS, Xbox One und Nintendo Switch erschienene sowie auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Sammelkarten-Strategiespiel Faeria ab 17,99€ bei kaufen ) auch für PlayStation 4 veröffentlicht - Cross-Play-Funktionalität inklusive. Im PlayStation Store steht neben der Standard Edition für 19,99 Euro auch ein Premium Bundle für 59,99 Euro sowie ein All DLC Bundle für 89,99 Euro zum Download bereit.In der Spielbeschreibung heißt es: "Erlebe das einzigartig lebendige Spielbrett von Faeria und tritt in Kartenspielen voller Strategie und Taktik an. Stelle dein Deck zusammen, gestalte das Schlachtfeld und kämpfe um den Sieg! Dieses Strategiespiel ist etwas völlig Neues. Stelle aufregende Kartendecks zusammen und gestalte das Schlachtfeld, während du in epischen Schlachten kämpfst. Genieße mehr als 100 Stunden als Einzelspieler, bei Puzzles oder in Koop-Missionen! Betritt Pandora, Faerias einzigartigen Draft-Modus, bei dem du dich und dein Kartendeck unter Beweis stellen kannst."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4