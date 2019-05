The Persistence: Prozeduraler Survival-Horror bald ohne VR spielbar - 4Players.de

Mit dem nächsten kostenlosen Update wird man den prozedural generierten Weltraum-Horror von The Persistence auch ohne VR-Headset in einer Complete Edition erleben können. Das gibt Stuart Tilley, Game Director bei Firesprite, in seinem Beitrag beim PlayStation Blog bekannt.Dort heißt es:"Indem wir The Persistence für Nicht-VR-Displays verfügbar machen, ermöglichen wir es noch mehr Menschen, in dieser einzigartigen Mischung aus Roguelike und Sci-Fi-Horror den Albtraum im Weltall am eigenen Leib zu erleben. Wenn ihr also eure Nerven vor einem HD- oder 4K-HDR-Bildschirm testen wollt, dann ist die Complete Edition genau das Richtige."Versprochen werden außerdem Anpassungen an der Grafik inklusive erweiterter Beleuchtungs- und Partikeleffekte, Details wie leichte Kopfbewegungen bei der Kamera und leichte Veränderungen an der Spielmechanik, Steuerung sowie Benutzeroberfläche, damit der Survival-Horror auch außerhalb von VR auf der flachen Mattscheibe funktioniert.Einen konkreten Termin für die Complete Edition gibt es zwar noch nicht, aber nach Angaben auf dem PlayStation Blog soll das entsprechende Update schon "bald" erscheinen.Letztes aktuelles Video: Accessibility Trailer