The Persistence: Der Überlebenskampf im All beginnt Ende Mai auf PC, PS4, Xbox One und Switch

Am 21. Mai 2020 werden Firesprite und Perp Games den bereits für PlayStation VR erschienenen Sci-Fi-Horrortrip The Persistence auch für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Im eShop sind bereits Vorbestellungen mit zehn Prozent Rabatt auf den regulären Verkaufspreis möglich (26,99 Euro statt 29,99 Euro). Im Microsoft Store soll dieselbe Aktion am 30. April starten. Auf Steam kann man den mit VR-Unterstützung für Oculus Rift, HTC Vive und Windows Mixed Reality ausgewiesenen Titel zumindest zur Wunschliste hinzufügen. Im Sommer sollen außerdem die aufgrund der Corona-Pandemie verschobenen Boxversionen der Konsolenfassungen im Handel erscheinen.In der Spielbeschreibung heißt es: "The Persistence fordert Sie heraus, im Jahr 2521 an Bord eines Raumschiffs der Allkolonie zu überleben. 'The Persistence' ist kläglich gestrandet und wird unaufhaltsam vom schwarzen Loch angezogen, dessen Crew mit Mörderwirren kämpft. Es liegt an Ihnen, einem Klon der Sicherheitsoffizierin Zimri Eder, tiefer in die Decks von The Persistence vorzudringen, die Systeme zu reparieren und die Zerstörung des Schiffs zu verhindern. Es gilt Ressourcen zu sammeln, Fähigkeiten upzugraden und ein Waffenarsenal zu bauen in diesem brutalen Science-Fiction-Horror-Schlamassel."Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer PC PS4 Xbox One Switch