The Persistence: Entwickler Firesprite arbeitet an VR-Spiel zu einer größeren Konsolenmarke

Entwickler Firesprite ( The Persistence ) arbeitet offenbar an einem VR-Titel zu einer "der originellsten und erfolgreichsten Konsolen-IPs der vergangenen zehn Jahre", von der "Multimillionen Einheiten" verkauft worden seien: Das lässt sich in den Stellenausschreibungen des Studios erkennen, wo mit dieser Beschreibung nach einem entsprechenden "Lead Producer" gesucht wird.Dieser solle ein "ganz neues Kapitel" in einem "hochgradig originellen Universum" aufschlagen, welches "die vollen immersiven Möglichkeiten von VR" nutzt. Inhaltliche Details zum Projekt sind noch nicht bekannt. Vom letzten Action-Adventure des Studios waren wir im Test bereits ziemlich angetan, Michael resümierte seinerzeit zu The Persistence:"Intensiver, bedrohlicher, fesselnder: Erst in VR läuft der Überlebenskampf im Weltraum zur Hochform auf - nur Schisser möchten da noch zur normalen Mattscheibe zurückkehren."