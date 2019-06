Seiken Densetsu Collection: Square Enix schützt die Marke "Collection of Mana" auch in Europa - 4Players.de

Square Enix könnte die weltweite Veröffentlichung der Spiele-Sammlung Collection of Mana vorbereiten. Der Publisher hat kürzlich beim europäischen Patent- und Markenamt den Markenschutz beantragt . Im Februar wurde die Marke bereits beim japanischen Patent- und Markenamt eingetragen . In den USA wurden wiederum die Marken der Einzeltitel Secret of Mana, Mystic Quest und Final Fantasy Adventure gesichert.Die Collection of Mana (japanischer Titel: Seiken Densetsu Collection) ist im Juni 2017 in Japan für Nintendo Switch erschienen. Die Sammlung umfasst Seiken Densetsu: Final Fantasy Gaiden (Final Fantasy Adventure bzw. Mystic Quest), Seiken Densetsu 2 (Secret of Mana) und Seiken Densetsu 3 (wurde nicht in westlichen Regionen veröffentlicht und auch nicht lokalisiert/übersetzt).Im Januar 2018 sagte Produzent Oyamada über die Veröffentlichung der Seiken Densetsu Collection in westlichen Ländern: "Wir haben offensichtlich eine Menge Forderungen und Anfragen aus dem Westen bekommen, und wir werden unser Bestes tun, um es hoffentlich zu ermöglichen (...)".Letztes aktuelles Video: Ankündigung Japan