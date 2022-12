ASUS: TUF Gaming Radeon RX 7900 XT & RX 7900 XTX vorgestellt

ASUS: Technische Spezifikationen der TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX und XT im Detail

Features der TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX auf einen Blick

24 Gigabyte GDDR6-Speicher

verbesserte Kühlung

6.144 Stream-Prozessoren

384-Bit-Speicher-Interface

HDMI 2.1- und mehrere DisplayPort 2.1-Ausgänge

Das hat die TUF Gaming Radeon RX 7900 XT zu bieten

20 Gigabyte GDDR6-Speicher

5.376 Stream-Prozessoren

320-Bit-Speicher-Interface

HDMI 2.1- und mehrere DisplayPort 2.1-Ausgänge

ASUS enthüllt mit seinen TUF Gaming XT- und XTX-Modellen zwei neue Grafikkarten der Radeon RX 7900-Serie von AMD. Sie bieten laut Hersteller herausragende Leistung, Kühlung und Zuverlässigkeit.Natürlich gibt der Hersteller auch reichlich Informationen zu den technischen Spezifikationen der beiden neuen Modelle preis. Was haben die die TUF Gaming Radeon RX 7900 XT- beziehungsweise XTX-Karten von ASUS also auf dem Kasten?Bei den TUF Gaming Radeon RX 7900 XT- und XTX-Modellen von ASUS handelt es sich um die beiden ersten Grafikkarten der neuen AMD Radeon RX 7900 Produktlinie. Sie bieten mehr Stream-Prozessoren und Speicherschnittstellen mit höherer Bandbreite als die vorherige Generation und sollen darüber hinaus starke Leistung bei einer ausgeprägten Energieeffizienz bieten. So sollt ihr künftig 4K-Spiele mit hoher Framerate und in höherer Auflösung spielen können.Die Grafikkarten basieren auf der AMD RDNA 3 Architektur, der weltweit ersten Gaming-GPU mit einem fortschrittlichen AMD Chiplet-Design. Sie liefert bis zu 54 Prozent mehr Leistung pro Watt als ihr Vorgänger, die RDNA 2 Technologie. Als weiteres Merkmal ist der erhöhte KI-Durchsatz, der laut Hersteller eine bis zu 2,7-fach höhere KI-Leistung liefern soll, sowie eine Raytracing-Technologie der zweiten Generation, die eine bis zu 1,8-fach höhere Raytracing-Architekturleistung bieten will, hervorzuheben.Der Spitzenreiter in der ASUS Radeon RX-Grafikkartenfamilie will die Serie zu neuen Spitzenwerten verhelfen. Dabei helfen ihr folgende Features:Außerdem wartet die Karte mit langlebigen Materialien und einer verstärkten Konstruktion für unzählige Stunden vor dem Rechner auf.Auch das etwas kompaktere Geschwisterchen, das auf das zusätzliche X in ihrem Namen verzichten muss, kommt mit starken Verbesserungen gegenüber der letzten Generation der Radeon RX 6900 XT daher:Bei der Radeon RX 7900 XT setzt ASUS auf ähnliche Designelemente wie bei der XTX-Version. Vom Druckgussrahmen, der Alumniumabdeckung und -Backplate sowie dem 3,63-Slot-Design bis hin zum aktualisierten 3D-Acryl-TUF-Logo mit ARGB-Beleuchtung am Rand der Abdeckung ist sie ein Hingucker in jedem System.Schon vor einiger Zeit präsentierte ASUS seine Variationen der Nvidia GeForce RTX 4000er-Reihe . Zu den beiden Radeon RX 7900 XT- und XTX-Karten empfiehlt der Hersteller darüber hinaus die Verwendung eines hauseigenen TUF Gaming Gold-Netzteils.