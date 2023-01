ASUS: CES 2023: 540Hz-Monitor vorgestellt

ROG Swift Pro PG248QP: 540Hz für maximale Geschwindigkeit

Ganz schön schnell: Das Panel des ROG Swift Pro soll 540Hz beherrschen.

ROG Swift OLED PG24AQDM: 1440p in OLED-Qualität

OLED-Qualität am PC. der ROG SWIFT OLED liefert 1440p in 240Hz.

Asus hat auf der CES 2023 einen neuen eSports-Monitor vorgestellt, der maximale Geschwindigkeit für Bildschirm-Sportler liefern soll.Das E-TN genannte Panel des ROG Swift Pro PG248QP liefert das Bild bei 540Hz aus. Der 24,1 Zoll Monitor hat dementsprechend zwar nur eine Auflösung von 1920x1080, dies ist für e-Sports allerdings irrlevant. Viel wichtiger sind eine niedrige Latenz und schnelle Reaktionszeiten, die ASUS bei diesem Modell auch verspricht. Natürlich ist ein G-Sync-Prozessor verbaut, zusätzlich ist auch ein Nvidia-Reflex-Analyzer vorhanden, der die Systemlatenz erfassen kann.Der zweite Streich von ASUS ist der ROG Swift OLED, der 1440p in 240Hz über ein OLED-Panel ausliefert. Diese liefern durch ihre selbstleucht-Technologie perfektes Schwarz, richtig gute Kontraste und gute Farben. ASUS will dies mit 0,03ms Reaktionszeit und 1000 Nits Spitzenhelligkeit kombinieren, währen das Bild in 240Hz ausgeliefert wird. Eine Spannungsoptimierung soll dabei die Leuchtkraft der OLED-Pixel erhalten - eine Achillesferse der Panel-Technologie.