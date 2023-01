ASUS: Wireless-Gaming-Maus ROG Strix Impact II für kurze Zeit günstiger

Asus ROG Strix Impact II im Angebot: Was hat sie zu bieten?

Sucht ihr derzeit nach einer, könnte die Asus ROG Strix Impact II die richtige Wahl für euch sein. Diese gibt es noch für kurze Zeitvon Notebooksbilliger.de vergünstigt.Die ROG Strix Impact II von Asus erinnert mit ihrem kompakten Design an Top-Modelle aus den Reihen von Logitech und Co., ist sie doch dank ihrer ergonomischen Bauweise und ihrer rasanten Geschwindigkeitswerte hervorragend zum Spielen diverser (Online-)Titel geeignet. Neben ihrer Wireless-Funktion habt ihr außerdem die Möglichkeit, ein Kabel zu verwenden.Bevor ihr euch für den Kauf entscheidet, fragt ihr euch mit Sicherheit, was die Gaming-Maus von Asus überhaupt zu bieten hat. Die ROG Strix Impact II Wireless kommt mit einem besonders präzisen PixArt PAW 3335 Sensor daher, der starke DPI-Werte von bis zu 16.000 erreicht. Darüber hinaus wird sie mit den robusten Omron D2FC-F-K 50M-Tasten geliefert, die ihr laut Hersteller sogar austauschen könnt. Obendrein besitzt sie einen USB-C-Anschluss, weswegen sowohl der kabellose als auch der kabelgebundene Betrieb möglich ist.Ganz nebenbei erwähnt lässt sich die vorgestellte Gaming-Maus von Asus sowohl von Rechts-, als auch von Linkshändern problemlos bedienen. Abgesehen von der Anordnung der Seitentasten habt ihr dabei keine Nachteile. Apropos: Der festverbaute und als schwer geltende Akku kann nicht, wie bei anderen Mäusen, auf die Schnelle ausgetauscht werden, was ebenfalls als Nachteil gelten dürfte.Dennoch bietet die ROG Strix Impact II Wireless zu einem Preis von gerade einmal 44 Euro alles, was das Gaming-Herz begehrt. Sowohl in den Rezensionen auf Amazon , als auch auf der Vergleichsseite Rtings schneidet sie vergleichsweise gut ab. Hervorgehoben werden hier unter anderem ihre geringe Latenz beim Klicken und ihr anschmiegsames Design für jede Hand. Noch bis zum kommenden Sonntag habt ihr Zeit, den Deal von Notebooksbilliger.de in Anspruch zu nehmen. Wem Asus nicht zusagt, der findet bei Amazon eine passende Gaming-Maus von Roccat derweil besonders günstig.*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzliche Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.