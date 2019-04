Total War: Warhammer 2: Erweiterung "The Prophet & The Warlock" mit zwei neuen Kommandanten - 4Players.de

Am 17. April erscheint für Total War: Warhammer 2 die Erweiterung The Prophet & The Warlock (Preis bei Steam : 8,49 Euro). Das Add-on umfasst zwei neue "Legendäre Anführer" für die Skaven und die Echsenmenschen. Zusätzlich werden neue Einheiten der Regiments of Renown, weitere neue Einheiten für die Schlachtfelder, zusätzliche Fraktionsmechaniken und weitere zerstörerische Kriegsmaschinen geboten. The Prophet & The Warlock ist sowohl in der Kampagne Eye of the Vortex als auch in Mortal Empires spielbar.Die beiden Kommandanten mit neuen Aufgabenketten, legendären Gegenständen und Fähigkeitenbäumen sind Klan Skryre (Skaven) und der Kult des Sotek (Echsenmenschen). "Tehenhauin, der Skink-Prophet und Begründer des Schlangenkults, führt den Kult des Sotek mit einem unersättlichem Appetit nach Blutopfern an. Er tränkt die Altare der Tempel-Städte der Skaven nach jeder Schlacht mit deren Blut, führt obskure Riten aus, um den großen Schlangengott Sotek aus seinem Schlaf zu erwecken und will die Echsenmenschen zu dem Ruhm führen, der ihnen gebührt. Während dessen schuftet sich der Meister-Warlock Ikit Krallenhand ab, um noch grausigere Konstruktionen für die blutigen Schlachten der Skaven zu erschaffen. Sein Magnum Opus: Die Doomsphäre, eine Bombe, basierend auf unzähligen Tonnen Warpsteinen und so zerstörerisch, dass sie eine ganze Stadt von der Welt tilgen kann." Weitere Details findet ihr hier Letztes aktuelles Video: The Prophet The Warlock Trailer