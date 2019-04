Total War: Warhammer 2: "The Prophet & The Warlock" (DLC), Lord "Tiktaq'to" und das große Doomsayer-Update - 4Players.de

Für Total War: Warhammer 2 sind heute die kostenpflichtige Erweiterung "The Prophet & The Warlock" (8,49 Euro), der kostenlose legendäre Lord " Tiktaq'to " und das große Doomsayer-Update veröffentlicht worden.Die bei Steam erhältliche Erweiterung umfasst zwei neue "Legendäre Anführer" für die Skaven und die Echsenmenschen. Zusätzlich werden neue Einheiten der Regiments of Renown, weitere neue Einheiten für die Schlachtfelder, zusätzliche Fraktionsmechaniken und weitere zerstörerische Kriegsmaschinen geboten. The Prophet & The Warlock ist sowohl in der Kampagne Eye of the Vortex als auch in Mortal Empires spielbar.Das Doomsayer-Update überarbeitet die Computerintelligenz auf der Weltkarte, fügt neue Regionen hinzu, verändert die Balance und überarbeitet die Fraktion Bretonnia komplett. Das ausführliche Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: The Prophet The Warlock Trailer