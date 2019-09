Total War: Warhammer 2: "The Hunter & The Beast" (Kommandantenpaket) und weiteres Update angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Total War: Warhammer 2 (PC) Screenshot - Total War: Warhammer 2 (PC) Screenshot - Total War: Warhammer 2 (PC) Screenshot - Total War: Warhammer 2 (PC)

Für Total War: Warhammer 2 ist die Erweiterung "The Hunter & The Beast" angekündigt worden (Preis: 8,99 Euro). Dieses Kommandantenpaket umfasst zwei legendäre Kommandanten, die miteinander konkurrieren und über ganz eigene Ziele, Mechaniken, Einheiten und Spielstile verfügen. Beide können in den Kampagnen "Auge des Mahlstroms" und "Reiche der Sterblichen" sowie in benutzerdefinierten Gefechten/Mehrspielergefechten eingesetzt werden. Markus Wulfhart leitet die Expedition des Jagdmarschalls (Imperium) und Nakai der Wanderer den Geist des Dschungels. Weiterführende Details findet ihr hier Außerdem wird ein kostenloses Update für das Hauptspiel erscheinen. Es wird den legendären Echsenmenschen-Lord Gor-Rok, eine Überarbeitung der Kampagnenkarte bei den "Reichen der Sterblichen", neue Festungsschlachten auf Gebirgspässen, eine neue Startposition für Balthasar Geltar und eine Aktualisierung der Alten Welt für das Imperium. Weitere Details findet ihr hier Sowohl "The Hunter & The Beast" als auch das damit verbundene Update werden am 11. September 2019 erscheinen.Der Auftrag des Imperators bei Markus Wulfhart: "Während Markus Wulfhart die Interessen des Imperiums in Lustria erweitert, wächst sein Ansehen in den Augen des Imperators. In Folge dessen erhält er eine sich erweiternde Auswahl an immer fortgeschritteneren Imperiumseinheiten, die seine Expedition unterstützen. Wenn neues Gebiet erobert wird, verändern sich auch seine Gebäude-Optionen. In der Kampagne 'Auge des Mahlstroms' wird Markus letztendlich dem Geist des Dschungels, Nakai dem Wanderer, selbst gegenüberstehen, um ein für alle Mal zu entscheiden, wer über die Dschungel von Lustria herrschen wird. Wulfharts Kampagnenfortschritt wird daran gemessen, wie effektiv er den Auftrag des Imperators erfüllt. Expansion, erfolgreiche Militäroperationen und andere Kampagnenaktivitäten erhöhen dessen Zustimmung, die durch die Anzeige 'Auftrag des Imperators' sichtbar wird.""Der Auftrag des Imperators bestimmt außerdem die Qualität der Einheiten, die Wulfhart über das imperiale Versorgungssystem zur Verfügung stehen. Hin und wieder schicken sie ihm bessere Einheiten, die er rekrutieren kann. Wenn sich die Auftragsanzeige füllt, schaltet er außerdem neue Rekrutierungsgebäude sowie Boni frei, um diese Einheiten weiter zu verbessern. In der Kamapgne 'Das Auge des Mahlstroms' führt das Füllen der 'Auftrag des Imperators'-Anzeige dazu, dass Nakai der Wanderer eine finale Herausforderung für einen Kampf bis zum Tod an Markus Wulfhart ausspricht - ein Aufruf zum Gefecht, über den man noch Legenden schreiben wird!"Neue Hordemechaniken bei Nakai der Wanderer (Geist des Dschungels): "Nakais Fraktion, der Geist des Dschungels, bietet eine einzigartige Variation des Horde-Spielstils. Jede Armee in seiner Fraktion kann, insofern sie in Lager-Stellung sind, die Siedlungs-Infrastruktur so entwickeln wie die einer gewöhnlichen Siedlung. Diese Infrastruktur bleibt erhalten, wenn die Horde sich fortbewegt und kann während zukünftiger Lagerzeiten weiterentwickelt werden. Wenn eine Horde in der Schlacht zerstört wird, geht ihre gesamte Infrastruktur mit der Armee unter. Es kann jedoch nur Nakais persönliche Horde Einheiten für die Rekrutierung freischalten. Andere Horden in dieser Fraktion können dann über die Option 'Globale Rekrutierung' von Nakai freigeschaltete Einheitentypen rekrutieren. Diese „kleineren“ Horden verfügen noch immer über ihre eigene Infrastruktur und Gebäudebäume, obwohl einige von ihnen darauf ausgerichtet sind, Globale Rekrutierungszeiten zu reduzieren, anstatt neue Einheiten freizuschalten."Letztes aktuelles Video: The Hunter The Beast Trailer